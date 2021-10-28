AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Şebnem Şirin cinayeti paylaşımı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Denizli'de eski erkek arkadaşı tarafından hunharca katledilen Şebnem Şirin için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargılama sürecini yakından takip edeceklerini söyledi.

Çelik, yaptığı paylaşımda yargılama sürecini yakından takip edeceğini belirterek; "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz." paylaşımında bulundu.

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