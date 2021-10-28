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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:34 Son Güncelleme: 28.10.2021 09:56

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Şebnem Şirin cinayeti paylaşımı

BERKAN ÇETİN
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Şebnem Şirin cinayeti paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün sevgilisi tarafından öldürülen Şebnem Şirin paylaşımı yaptı. Paylaşımda, “Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Denizli'de eski erkek arkadaşı tarafından hunharca katledilen Şebnem Şirin için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargılama sürecini yakından takip edeceklerini söyledi.

Çelik, yaptığı paylaşımda yargılama sürecini yakından takip edeceğini belirterek; "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz." paylaşımında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Şebnem Şirin cinayeti paylaşımı
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