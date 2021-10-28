Ankaralılar Millet Bahçesiyle nefes alacak

ANKARA Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla bugün hizmete açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
) tarafından 637 bin metrekare alanda yapılan AKM Millet Bahçesi
'nin, 2.7 kilometresi nostaljik tramvayla gezilebilecek. Bahçede, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekarelik çim alan, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor. Çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet ve su gösteri havuzunun da yer aldığı bahçede şu alanlar var: Basketbol
sahaları, koşu ve bisiklet yolu, olimpik standartlarda kaykay pisti, buz pisti, çocuk oyun alanları, zip coaster
, açık hava sineması, kütüphane, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi, eğitim odaları, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı, sanat atölyeleri, 700 kişilik konferans salonu."
21 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI
TOKİ, bugün itibariyle ülke genelinde 221 millet bahçesi yapıyor. Bugüne kadar 21'i açıldı. 91'inin yapımı devam ederken, 25'inin ihale, 84'ünün proje çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekarelik yeşil alan kurulması hedefleniyor.