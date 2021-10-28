CHP HDP’ye biat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti
Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:
İPLERİ EFENDİLERİNİN ELİNDE:
Meclis'te oylanan Irak
ve Suriye
'ye sınır ötesi operasyon yetkisine dair tezkerenin amacı terör koridoruna izin vermemek ve terör saldırılarını kaynağında kurutmak. HDP
, CHP
'ye çağrı yaparak içinde fiilen yer aldığı ama resmen varlığının inkar edildiği siyasi ittifakın devamını tezkereye destek olunmaması şartına bağladı. Hatta bununla da kalınmayarak CHP'yi açıkça tehdit etti. Tabii böyle bir durumda onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz, biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz' diyerek HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda maalesef artık böyle bir CHP mevcut değil. CHP yönetimi oylamaya saatler kala tezkereye 'hayır' diyeceklerini ilan etti. Biz bugüne kadar nasıl CHP ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz burada önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, boyun eğmesi. Yazık. Hem demokrasimiz, hem milli güvenliğimiz için ne kadar hazin bir tablo. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın.
YEŞİL İKLİM FONUNDAN 3 MİLYAR 750 MİLYON DOLAR:
Meclis'e sunduğumuz bütçe teklifinde, merkezi yönetim
bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı da 278 milyar lira olarak öngörülmektedir. Bu ihtiyatla hazırlanmış bir bütçe teklifidir. Yıl sonu gerçekleşmeler çok daha iyi olacak. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinin de üstünde bir yere geldik. Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 750 milyon dolarlık kaynak sağlanması için mutabakat zaptı imzalandı. Bu kaynağın 12.5 milyon dolar ile 66.5 milyon dolar arasındaki bölümü hibe olarak kullanılacak.
MUSTAFA KEMAL'E HAKARET EDENLERİN DÜMEN SUYUNA GİRDİLER
Bizim TSK
'nın başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. Türkiye
'nin ve Türk milletinin aleyhinde ne malzeme varsa, hemen dört elle sarılanların ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda böyle savrulmalar yaşamalarına artık şaşırmıyoruz. CHP ve HDP'nin perde arkasında zaten bildiğimiz ortaklığı, bu tezkere oylaması vesilesiyle aleniyet kazanmıştır. Kendilerine Mustafa Kemal
'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek (HDP'li Sırrı Sakık'ın 2015'te sarf ettiği sözlere atfen) hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor. CHP- HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İP tezkereye evet diyerek CHP ve HDP'den farklı bir yol izledi. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık.
ONURLU DURUŞUMUZ KILIÇDAROĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ
Bir grup büyükelçinin halen yürüyen bir davaya dair yaptığı hadsiz açıklamaya karşı sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Kaset kumpasıyla genel başkan olan, partisindeki taciz, tecavüz, hırsızlık olaylarına sırtını dönen bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli duruşu almasını zaten beklemiyoruz. Kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik. Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.
SÜREKLİ 'ÜLKE ÇÖKTÜ' 'DEVLET BATTI' DİYENLERİN PUSULASI BAŞKA
Bunlar sürekli olarak 'Ülke çöktü, devlet battı, millet bitti' edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin ve kafasının pusulası, kendi ülkesini ve milletini değil de başka yerleri gösterenler ile bu toprakların asil evlatları arasındaki mücadele hiç bitmedi, bitmeyecek. Biz düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık ama geride bıraktığı zihniyet kirinden hâlâ kurtulmadık.
2023, BAY KEMAL'İN YENİ DERS ALDIĞI YIL OLACAK
Kılıçdaroğlu'nun
eskiden beri alışkanlık edindiği kamu görevlilerine yönelik saldırılarını artırdığını görüyoruz. Herkesi hedef alan Kılıçdaorğlu, tek parti faşizmini geri getirme gayreti içindedir.
(Kılıçdaroğlu'nun videosunu izlettirdikten sonra) Adama bak ya, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen kimsin ya? Sen Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin ya... 600 yıl dünyaya nam salmış Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin. Bu ne saygısızlıktır. Buna bizim kitabımızda cibilliyet itibarıyla bozuk derler. Böyle bir ecdada hakaret edeceksin. Buna fırsat vermeyiz. Sen kimlerle nerede, nasıl geçineceksen geçin. Bu kadar merak ettiğin Suriye... O topraklarda bile ecdadın ayak izleri var. Misak-ı Milli denilen anlaşmanın yerinde yine Osmanlı'nın mirası var. İnşallah 2023 Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacaktır.
GRUP TOPLANTISININ EN HAVALI MİSAFİRİ
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nı küçük oğlu Zayn ile birlikte izledi. Minik Zayn ve baba Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği öğrenilen oyuncakla Meclis önünde poz verdi. Zayn'ın salonda siyah gözlüklerini çıkarmadığını görenler 'En havalı misafir' diye espriler yaptı.