G20 liderleri 2 yıl aradan sonra yüz yüze toplanacak

DÜNYA ekonomisinin yüzde 80'ini, dünya ticaretinin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun yüzde 60'ını temsil eden G20 ülkeleri, İtalya
'nın başkenti Roma
'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında yüz yüze yerine video konferans yöntemiyle bir araya gelen liderler, Japonya
'nın Osaka
'da düzenlediği 2019 zirvesinden bu yana Roma'da ilk kez yüz yüze görüşecek. Zirve süresince özellikle ikili görüşmelerde, düzensiz göç, Kovid-19 aşılarında korumacılık ve aşıların yoksul ülkelere dağıtımı, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışma gibi konuların da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirvede önemli ikili temaslarda bulunacağı öğrenildi. Başbakan Angela Merkel
de ülkesini son kez G20 Liderler Zirvesi'nde temsil edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in zirveye çevrim içi katılmaları bekleniyor. AA