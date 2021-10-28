Gaziler vakfından tezkere tepkisi! CHP-HDP ortaklığı gün yüzüne çıktı



Gazi Lokman Aylar



TEZKERE KARARI YERİNDE BİR KARAR

"Bu ülke için bedel ödedik yine ödemeye hazırız" diyen Aylar,"Son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlarla ülkemizde faaliyet gösteren terörist sayısı iki yüzün altına düştü. Teröristler Irak ve Suriye'de bulunan kamplarına kaçtılar. Devletimiz de bu tehlikeyi bertaraf etmek için Mehmetçiğimizin sınır ötesi operasyonuna devam etmesi kararını verdi. Cumhuriyet tarihimiz boyunca terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz dönemde sınır ötesi operasyonlarımızın süresinin uzatılması yerinde bir karardır. Ülkede terör belası sona ersin diye bizler uzuvlarımızı, canlarımızı feda ediyoruz. Devletimiz şimdi desin kimimiz bir kolu olmadan kimimiz bir gözü olmadan kimimiz de bacağı olmadan cepheye koşarız" değerlendirmesinde bulundu.