Gaziler vakfından tezkere tepkisi! CHP-HDP ortaklığı gün yüzüne çıktı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, Tezkere oylamasında CHP ve HDP'nin kirli ittifakının bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek ," CHP terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP ile yapmış olduğu işbirliğini bir an önce bitirmeli ve devletimizin yanında saf tutmalıdır" dedi.
Gazi Lokman Aylar
TEZKERE KARARI YERİNDE BİR KARAR
"Bu ülke için bedel ödedik yine ödemeye hazırız" diyen Aylar,"Son zamanlarda yapılan başarılı operasyonlarla ülkemizde faaliyet gösteren terörist sayısı iki yüzün altına düştü. Teröristler Irak ve Suriye'de bulunan kamplarına kaçtılar. Devletimiz de bu tehlikeyi bertaraf etmek için Mehmetçiğimizin sınır ötesi operasyonuna devam etmesi kararını verdi. Cumhuriyet tarihimiz boyunca terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz dönemde sınır ötesi operasyonlarımızın süresinin uzatılması yerinde bir karardır. Ülkede terör belası sona ersin diye bizler uzuvlarımızı, canlarımızı feda ediyoruz. Devletimiz şimdi desin kimimiz bir kolu olmadan kimimiz bir gözü olmadan kimimiz de bacağı olmadan cepheye koşarız" değerlendirmesinde bulundu.
HDP TEZKEREDEN KORKUYOR
PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklığı gün yüzen çıkan CHP'ye yüklenen gazi Aylar, "HDP'nin bu tezkereden korkması normal, biliyorlar ki arkalarında silahlı bir güç olmadığı sürece HDP'nin siyasi hayatına devam etmesi mümkün değil. CHP'nin de Mehmetçiklerimizi düşünerek hareket etmediği inancındayız. Zira kendilerini terörist cenazelerinde görmeye alışkınız. Kendilerini bir şehidimizin bir gazimizin evinde görmeye değil de hapiste yatan teröristleri ziyaret ederken görmeye aşinayız" açıklamalarında bulundu.
DÜNYADA BİZİM KADAR VİCDANLI BİR ORDU YOK
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Aylar: " Mehmetçik sınır ötesine Iraklı ya da Suriyeli siviller ile savaşmaya gitmiyor, ülkemizden sınır dışına kaçan ve genç - yaşlı, masum-sivil ayrımı yapmaksınız insanlarımızı katleden teröristleri yok etmeye gidiyor. Kastettiğiniz farklı bir şey var ise bilmelisiniz ki; dünya tarihinde Mehmetçik kadar vicdanlı bir ordu yoktur. CHP terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP ile yapmış olduğu işbirliğini bir an önce bitirmeli ve devletimizin yanında saf tutmalıdır" ifadelerini kullandı.