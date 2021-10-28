Son dakika: İşte UÇBEY’in ilk görüntüleri! Teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Mardin'de 23 Ekim'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen ve sahada ilk defa kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) İHA'dan alınan anlık görüntüler sayesinde etkisiz hale getirildi.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

İki teröristin etkisiz hale getirildiği anların UÇBEY'in kamerasına yansıdığı görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

"UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) İHA, bölgede ilk kez kullanıldı.

“UÇBEY”in ilk kez kullanıldığı operasyonun görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video

ANLIK OLARAK ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNE GÖRÜNTÜ AKTARIYOR

Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi.