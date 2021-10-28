Son dakika: Skandalların ardı arkası kesilmeyince... Facebook’un adı ve logosu değişti

Son dakika haberleri: "Facebook muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen'ın şirket içi belgeleri sızdırmasının ardından Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'den flaş bir hamle geldi.
SON DAKİKA: FACEBOOK'UN YENİ ADI VE LOGOSU BELLİ OLDU
Zuckerberg; Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamasını bünyesinde barındıran Facebook Inc.'nin çatı kuruluşunun yeni adı 'Meta' olarak adlandırılacağını duyurdu.
Facebook'un bu hamlesinin, eski çalışan Haugen'in sızdırdığı belgeler üzerinden yapılan haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti.
HİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ
Facebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon'ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirketin ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti. Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4'lük yükselişle 324 doları aştı.
NE OLMUŞTU?
Frances Haugen, ay başında CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, şirket içi belgeleri Wall Street Journal'a ve federal birimlere sızdırdığını açıklamıştı.
Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.
Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuşmuştu.
Facebook üst yöneticisi Nick Clegg ise, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu öne sürerek eldeki kanıtların, Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın, kutuplaşmanın başlıca nedeni olduğu fikrini desteklemediğini savunmuştu.