Ücretsiz otopark hizmetinin ücretli yapılmasına tepki

Esenyurt'ta 2004 yılında vatandaşların talebini değerlendiren AK Parti yönetimi açık ve kapalı otopark yaparak ilçenin büyük sorunlarından birini çözdü. 135 bin metrekarelik alana yapılan otoparktan vatandaşların ücretsiz bir şekilde hizmet alması sağlandı.

2019 yılında yönetimin değişmesinin ardından otopark hizmetinde de değişikliğe gidildi. Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediyesi ücretsiz verilen otopark hizmetini ücretli bir hale getirdi. Otopark ücreti aracın kalma süresine göre 7 lira ile 15 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca abonelik sistemi kapsamında vatandaşlardan otomobil için aylık 150 lira, motosiklet için de aylık 60 lira alınıyor. Esenyurt AK Parti İlçe Teşkilatı ise sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada: "Esenyurt'ta 2004-2019 yılları arasında 135 bin metrekare açık ve kapalı otopark yaptık. Vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz sunduk. Belediye yönetimi bu otoparkları Esenyurtlulara ücretli hale getirdi. Esenyurt'a söz veriyoruz hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.