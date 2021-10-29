Aile boyu ihanete verilen ceza onandı!

İzmir'de FETÖ'nün "Altınşehir" ismiyle yeniden yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün sözde "Bornova il imamı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Kütük tutuklanmış, eşi Hatice Kütük ise daha sonra serbest bırakılmıştı. Ekrem Kütük hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", eşi hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından haklarında dava açılmıştı. FETÖ'nün sözde "Bornova eyaleti İl İmamı" olan Ekrem Kütük, yerel mahkemece "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında dinlenen tanık Ş.K, sanık Kütük'ü "sohbet veren hoca" olarak tanıdığını belirtmişti.

"BORNOVA İL ABİSİ"

Tanıklardan P.Ö. ise, FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ile 2009 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini kaydetti. Tanık P.Ö, Kütük'ün, terör örgütünün "Bornova il abisi" olarak görev yaptığını bildiğini söyledi. Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamlayan daire, Kütük'e "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

EŞİ SÖZDE "İL ABLASI"

Yönetici olarak cezası onanan FETÖ'ün sözde "Bornova İl İmamı" Ekrem Kütük'ün eşi Hatice Kütük'te, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılandı. Yargılaması sırasında FETÖ/PDY'nin sözde "Bornova eyaleti il imamı"nın eşi Hatice Kütük'ün örgütte sözde "il ablası" olarak faaliyet gösterdiğinin, kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Amine" kod adını kullandığının tespit edildiği belirtildi. FETÖ ile bağlantılı iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen Kütük'ün, kapatılan Bank Asya'ya örgütün sözde elebaşı Gülen'in talimatıyla para yatırdığı ve örgütte önemli konumda bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Ayrıca yargılamada, Kütük'ün örgüt mensupları tarafından saygı gördüğüne de yer verildi. Kütük'ün örgütle bağlantılı olarak Kenya ve ABD'ye gittiğinin de belirlendiği yargılama sürecinde Hatice Kütük'e "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.