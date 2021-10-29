Kaza şehidi er toprağa verildi

Hakkarı'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, Kahramanmaraş
'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in cenazesi Hakkâri'de düzenlenen törenin ardından dün öğle saatlerinde uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Sel için Andırın
ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
da şehit Er Sel için taziye mesajı yayımladı.