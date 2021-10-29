Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



İBB İPTAL ETTİ MECLİS KABUL ETTİ



İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı hakkı 1 Temmuz'da sona ermişti. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti, sağlık çalışanlarına yönelik tanınan hakkın yıl sonuna kadar devam etmesi için teklif yapmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen karar eylül meclisinde tekrar gündeme alındı. Yapılan oylamada sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması hakları CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına rağmen İBB AK Parti Grubu'nun oylarıyla ısrar karar olarak kabul edildi.