Tezkere, teröre böyle darbe vurdu

Suriye
ve Irak
tezkerelerine CHP'nin ret oyu vermesinin yankıları sürüyor. AK Parti kaynakları, "Tezkerenin 2 yıl uzatılması, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki varlığı ve mücadelesinin devamlılığı noktasında bir kararlılık beyanıdır" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti kulislerinde ifade edilen bir başka görüş ise Türkiye'nin 2023'te seçim atmosferine girdiğinde 'Devlette devamlılık esastır' ilkesi çerçevesinde herhangi bir boşluk olmaması... Kaynaklar, "Tezkerenin süresi değil, askerimizin orada bulunmasının ülkenin bekasına katkısının ne olacağı konusu önemlidir. Katkısı maliyetinden çok çok yüksekse orada bulunmanız gerekir. Eğer biz Türkiye olarak orada bulunmazsak bombalar başka yerde değil bizim ülkemizde patlıyor" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu "hayır" gerekçesini "Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine dayandırırken, AK Parti kaynakları, bu ifadelerin bundan önceki tüm tezkere
metinlerinde de yer aldığını, birçoğuna CHP'nin de "evet" oyu verdiğini belirtiyor. Yine daha önce Başbakan'da toplanan tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ile birlikte Cumhurbaşkanı'na geçtiği, dolayısıyla değişen bir şeyin olmadığı ifade ediliyor.
32 BİN 800 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
24 Temmuz 2015'ten bugüne Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu. Geçen 10 ayda Irak'ta 1030, Suriye'de 2 bin 180 terörist öldürüldü. 2021'de 167 terörist teslim oldu. Ömer ÇETİN/SABAH
'HAİNLER NEREDEYSE HEDEF DE ORASIDIR'
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu. "PKK
eşittir YPG" diyen Akar, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadelerine yer verdi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ
SİİRT'in Pervari
ilçesinde hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta 4 terörist etkisiz hale getirildi. Davut AĞAH/SABAH