Bakan Karaismailoğlu’ndan CHP’ye sert eleştiri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP'nin, yabancı büyükelçilerin hadsiz bildirisi ve tezkere oylamasındaki tavırlarına sert tepki gösterdi.

Kilis'te AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katılan Bakan Adil Karaismailoğlu, 20 yıldır sağlanan istikrar ve güven ortamıyla, hayata geçirilen reformlarla Türkiye'yi başta başa imar ettiklerini söyledi. İstikrar ve güven ortamının ne kadar önemli olduğunun son günlerde yaşanan bir dizi siyasi, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerle bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki bağımsız ve tarafsız yargı organları üzerinden, hükümetimize ve ülkemize ayar vermek isteyen 10 büyükelçinin uluslararası sözleşmeleri, hukuk kurallarını ve hadlerini aşan açıklamaları gördük. Bu hadsizliklere karşı, dik duran ve geri adım atmayan Cumhurbaşkanımız ülkemiz için büyük bir değerdir. Bu talihsiz açıklamanın Gazi Meclis'imizdeki 'Suriye ve Irak Tezkere' oylamalarının hemen öncesinde yapılmasının tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Tezkere oylaması öncesinde ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, 'İstenmeyen adam' ilan edilme riskini görünce, geri adım atmak zorunda kaldılar. Milli bağımsızlığını her şeyin önünde koyan, dik duran hak yemediği gibi hakkını da yedirmeyen yeni Türkiye'yi hâlâ hazmedemediler. Ama alışacaklar ve hazmedecekler" dedi.

Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında ana muhalefetin sessiz kaldığını, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye geldiğini söyleyen Karaismailoğlu, " TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır. Sınır, tabii ki namustur. Bunu en iyi bilenlerin başında Kilisli kardeşlerim gelir. Diğer bütün sınır boylarındaki şehirlerimizle birlikte Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkârili kardeşlerimiz, Suriye ve Irak sınırlarından gelen saldırıları çok yoğun şekilde yaşadı. Parti binalarına 'Sınır Namustur' afişleri asanlar; laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler. İş, sınırlarımızı, buralardaki hemşerilerimizi, şehirlerimizi, korumaya ve saldırıları kaynağında yok etmeye gelince TBMM'deki tezkere oylamasına ret oyu veriyorlar. Dün Gezi Parkı'nda, bugün büyükelçi krizinde ve devamındaki tezkere oylamasında yapılanları biz çok yakından biliyor ve tarihe not düşüyoruz" diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak sürekli millet için çalıştıklarını, yaptıkları her proje ile gurur duyduklarını ama asla yetinmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, dünyanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle, krizlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımlar attıklarını söyledi.

2021 yılını yüzde 10 ile kapatmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Partili hükümetler çıkardı. Otoyol uzunluğunu ikiye katlayarak, bu kalitedeki yollarımızı 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Son 150 yıldır el değmeyen demiryollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak için reform başlattık. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapan yine Ak Parti hükümetlerdir.2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz" dedi.