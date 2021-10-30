Galata Köprüsü’nde Cumhuriyet Koşusu

Cumhuriyet'in
kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından ilk kez düzenlenen "İstanbul Cumhuriyet Koşusu", tarihi yarımadada gerçekleştirildi. Galata Köprüsü
üzerinde başlayan 7 kilometrelik yarış, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı'nın ardından İstanbul Valiliği'ni izleyerek tekrar Galata Köprüsü'nde son buldu. 1500 sporcunun katıldığı yarışta genel klasmanda erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise Şilan Ayyıldız
elde etti.