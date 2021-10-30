İstinaf mahkemesi, Cantürk’e verilen cezayı uygun buldu

ABD'nin
İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk
'e "FETÖ
'ye yardım" suçundan verilen 5 yıl 2,5 ay hapis cezasını İstinaf Mahkemesi hukuka uygun buldu.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk ile birlikte FETÖ'den tutuksuz yargılanan Nazmi Mete Cantürk'ü, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl 2,5 ay hapis cezasına mahkûm etmişti. Eşi ile kızı delil yetersizliğinden beraat etmişti. Hapis kararına, avukatlar beraat, savcı ise 15 yıla kadar hapis talebiyle itiraz etti. Cantürk'e verilen ceza, Yargıtay'ın onaması durumunda kesinleşecek.
İddianamede, Cantürk'ün FETÖ'den ihraç edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "Darbeye direnmeyin" talimatı veren eski polisler, kamu görevlileri ve sivil FETÖ'cülerle yoğun irtibatının bulunduğuna dikkat çekilmişti.