4 günde 400 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkentte açılışını yaptığı Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) Millet Bahçesi, 4 günde 400 bin ziyaretçiyi ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
binası, Gençlik Parkı
ve 19 Mayıs Stadyumu
'nu bünyesinde bulunduran AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların akınına uğradı. Başkente yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanları olmak üzere doğayla iç içe sosyal yaşam alanı ile beğeni topladı. AKM Millet Bahçesi'nin şimdiden Ankaralıların vazgeçilmez noktası haline geldiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Büyük ilgi var. Ziyaretçi sayısı 400 bini buldu" dedi.