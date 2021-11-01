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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:45

İstanbul barajlarıyla ilgili korkutan rakamlar! İSKİ açıkladı: Sadece iki baraj...

Şerif Can Şerif Can
İstanbul barajlarıyla ilgili korkutan rakamlar! İSKİ açıkladı: Sadece iki baraj...

İstanbul’da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı 45,22 olarak ölçüldü. İstanbul’a su sağlayan 10 barajın 8’i yüzde 50’nin altında kalırken sadece 2 baraj yüzde 50’nin üzerinde kalabildi. Uzun aradan sonra barajlardaki su seviyesinin tehlikeli düşüşü tasarrufun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'daki barajlar 2021 yılının başlarında son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti. O tarihten sonra yağışlarla birlikte yükselişe geçen baraj doluluk oranı Nisan'da ise yüzde 81'i geçti. Mayıs'tan bu yana tekrar düşüşe geçen barajlardaki su seviyesi yüzde 50'nin altına indi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 45,22'ye kadar düştü. Sadece bir haftada 10 milyon metreküpten fazla su barajlardan eksildi. Uzun aradan sonra barajlardaki su seviyesinin tehlikeli düşüşü tasarrufun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

10 BARAJIN 8'İ YÜZDE 50'NİN ALTINDA

İstanbul'daki 10 barajın 8'i yüzde 50'nin altında kalırken sadece 2 baraj yüzde 50'nin üzerinde kalabildi. Sonbahardaki yağışlar barajlara fazla etki etmezken Kasım ayıyla birlikte gelecek yağışların barajlara olumlu etki etmesi bekleniyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre her bir barajdaki doluluk oranı; Pabuçdere 2.85, Kazandere 9.35, Alibey 15.66, Sazlıdere 21.81, Istrancalar 34.02, Darlık 42.09, Büyükçekmece 43.08, Terkos 47.65 olarak kaydedildi. Yüzde 50'nin üzerinde kalan Elmalı 54.11, Ömerli 72,56 olarak ölçüldü.

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İstanbul barajlarıyla ilgili korkutan rakamlar! İSKİ açıkladı: Sadece iki baraj...
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