Fatih Erbakan koronavirüs karantinasında

Yeniden Refah Partisi
Genel Başkanı Fatih Erbakan
, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.
Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.