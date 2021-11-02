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Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:51

Fatih Erbakan koronavirüs karantinasında

Fatih Erbakan koronavirüs karantinasında

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan koronavirüs temaslısı olması nedeniyle karantinaya alındı. Yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, ailesinde tespit edilen Covid-19 tanısı sebebiyle bir müddet istirahate çekilmiştir. Kendisinin sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yoktur" denildi.

Toplantılarını iptal eden Fatih Erbakan, bugün düzenlenen partisinin il başkanları toplantısına görüntülü olarak katıldı.
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Fatih Erbakan koronavirüs karantinasında
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