İklim krızinin çözümünde öncü rol üstlenmekte kararlıyız

Başkan Erdoğan, ABD
Başkanı Biden'a hediye ettiği "Türkiye
'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabının takdim yazısını yazdı. Erdoğan yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik" diyen bir medeniyetin mensupları olarak tabiatın korunması, ülkemizin temel önceliklerinin başında yer almaktadır.
Çevreyi yok etme pahasına büyümeyi amaçlayan ekonomi modeli, milletimizin inancına da kültürüne de terstir.
Yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özellikle orman alanlarının artırılması gibi hususlarda önemli mesafe aldık. "Sıfır Atık
" projemizle hem çevreyi korumada hem de vatandaşlarımız arasında geri dönüşüm bilincini geliştirmede yeni bir aşamaya geçtik. Paris İklim Anlaşması
'nı onaylayarak, çevreyle ilgili hayata geçirdiğimiz projeleri adeta taçlandırdık.
Şimdiye kadar uyguladıkları ekonomik politikalarla iklim değişikliğini derinleştiren gelişmiş ülkeler bu süreçte daha fazla yükümlülük üstlenmelidir. Türkiye olarak, gelinen noktadaki tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücadeleye samimi destek veriyoruz. İklim kriziyle mücadele konusunda insanlığın artık bir yol ayrımına ulaştığına inanıyoruz. Hem kendi evlatlarımızın hem de dünyada yaşayan tüm canlıların çevre üzerindeki haklarını gözeten bir anlayışla hareket etmemiz, insanlık için ihtiyaçtan öte bir mecburiyet halini almıştır. ANKARA