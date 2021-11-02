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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Sağlık Bakanı Koca: Okullar kapanmayacak

Sağlık Bakanı Koca: Okullar kapanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in değerlendirmesinin yanlış anlaşıldığını, okulların kapanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi. Bu arada Koca, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma saatlerinde insanı ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini bildirdi. ANKARA
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Sağlık Bakanı Koca: Okullar kapanmayacak
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