Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Annelerin 33’üncü zaferi! HDP il binasında nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu
Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 5.11.2021 11:49

Annelerin 33’üncü zaferi! HDP il binasında nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelerin 33’üncü zaferi! HDP il binasında nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Görmez ailesi de evladına kavuştu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda dün terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan biri olan Halil İbrahim Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.

33 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Mehmet ve Özlem Görmez, oğullarına kavuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, bu buluşmayla, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan ve 238 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde, çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Evladına kavuşan anne Özlem Görmez, mutluluğunu nöbet tutan diğer ailelerle paylaştı.

Diyarbakır HDP il binasında büyük rezalet! Evlatlarını bekleyen ailelerin karşısına...

ARKADAŞINA GÖNDER
Annelerin 33’üncü zaferi! HDP il binasında nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA