Annelerin 33’üncü zaferi! HDP il binasında nöbet tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda dün terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan biri olan Halil İbrahim Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.
13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşmada duygu dolu anlar yaşadı.
33 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Mehmet ve Özlem Görmez, oğullarına kavuşmada emeği geçenlere teşekkür ederken, bu buluşmayla, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlayan ve 238 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetinde, çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.
Evladına kavuşan anne Özlem Görmez, mutluluğunu nöbet tutan diğer ailelerle paylaştı.Diyarbakır HDP il binasında büyük rezalet! Evlatlarını bekleyen ailelerin karşısına...