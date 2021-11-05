Enver Altaylı’nın damadının cezası belli oldu! Eski MİT’çi Altaylı’nın damadına 12 yıl ceza

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Metin Can Yılmaz SEGBİS ile katıldı. Yılmaz mahkemedeki son sözünde hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Yılmaz'a 'Silahlı terör örgütüme üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan beraatine hükmetti.

DOSYASI AYRILMIŞTI



Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava devam ederken Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmış Yılmaz'ın yargılanmasına yine aynı mahkemede devam edilmişti.