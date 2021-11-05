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Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:13

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

DHA
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı

İstanbul2da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78'e ulaştı.

Merter'de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Cevizlibağ D-100 üzerindeki ambulansın yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
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