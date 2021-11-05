CHP’li belediye seminerlere milyonlar harcadı

Maltepe Belediyesi'nin ise bu 3 etkinliğe 2 milyon 138 bin TL harcadığı ortaya çıkarken faturaları ise meclis ve SAYIŞTAY tarafından denetlenemeyen şirketi Mataş A.Ş. tarafından faturalandırıldığı görüldü.



SABAH gazetesine konuyla alakalı açıklama yapan Maltepe Belediye Denetim Komisyonu üyesi Ufuk Yıldız, "Bu organizasyonlar CHP Genel Merkezi uhdesinde Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. CHP Genel Merkezinin organize ettiği etkinliklere Maltepe Belediyesi iştirak şirketi üzerinden faturalandırma yapıyor. 3 etkinlik için 2 milyon TL'nin üstünde bir para harcandığı denetimler esnasında ortaya çıktı. Belediyenin kendi salonlarında yapılabilecek bu organizasyonlar için otel seminer odaları tutuluyor. Belediyenin bu etkinlikler için farklı yerleri, kültür merkezleri mevcut. Buralarda yapılabilecek etkinlikler için 100-200 bin değil 2 milyon 138 bin TL harcanmış. Bu paraların nereye gittiğini de maalesef bilemiyoruz. Çünkü Maltepe Belediyesi kendisi yerine şirketi olan ve denetime tabii olmayan şirket üzerinden faturalandırma yaptı" ifadelerini kullandı.





BUNUN ADI İSRAFTIR



15-20 bin TL'ye halledilebilecek organizasyonlar için 2 milyon TL harcandığı hangi kalemlere bu paranın gittiğinin bilinmediğini ifade eden Yıldız, "Maltepe Ekonomi Forumunun açılışını sunucusu olan Halk Tv'de sunuculuk yapan Özlem Gürses forumu 'CHP Genel Merkezi Himayesindeki forumumuza hoş geldiniz... Katılımcılarından da anlaşılacağı üzere, alenen bir CHP toplantısı olan etkinliğe Maltepe Belediyesi neden ödeme yapıyor? Bu forumlarda neler yenildi, neler içildi ki bu kadar bir ücret ortaya çıktı? Peki ne sonuç verdi bu forum? Maltepelilere ne faydası oldu? Ne kararlar alındı? Hangi projeler üretildi ve uygulamaya geçildi? Yazıktır, günahtır. Bunun adı israftır" diye konuştu.