3 yıllık kirası fiyatından daha pahalı

Çocuk
parkına çizilen PKK sembolleriyle gündeme gelen CHP
'li Küçükçekmece Belediyesi
, şimdi de yolsuzluk iddialarıyla sarsılıyor. Belediye, kısa bir süre önce farklı türlerde 295 aracın kiralanması için jet hızıyla ihale açtı. İhale 193 milyon lira bedelle Erk Haberleşme Telekom Bilişim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli şirkete verildi. 10 firmanın 55 milyon lira ile 120 milyon lira arasında farklı fiyatlarla teklif götürdüğü ihalede, Erk Haberleşme'den daha düşük teklif verdikleri halde ihale dışı bırakılan 4 firma Kamu İhale Kurumu'na (KİK) şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçelerinde Küçükçekmece Belediyesi'nin, satın alım maaliyeti 96 milyon lira olan farklı işlevlerdeki 295 aracı sadece 3 yıllığına kiralamak için 193 milyon lira ödediği, bu yolla vatandaşın cebinden fazladan 100 milyon lira çıktığı vurgulandı.