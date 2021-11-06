Başkonsolosluk görevlisinin FETÖ cezası onandı

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilen, casusluk suçlaması yöneltilip tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca Topuz hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Cezaya Metin Topuz'un avukatları itiraz etti.

EYLEM DOĞRU, CEZA KANUNİ

İtirazın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi dosyayla ilgili incelemelerini tamamladı, dosyayı karara bağladı. Sanık Metin Topuz hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı. Daire gerekçesinde, toplanan ve incelenen deliller sonucunda yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirtti. Delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını da kaydeden daire, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığını ifade etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından verdiği beraat kararlarını da ele aldı. Mahkemenin sanık hakkındaki toplanan tüm kanıtları inceleyip irdelediğini ve aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmediğini belirten daire, mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında bu suçlardan verilen beraat kararını da onadı. Sanık Metin Topuz'a verilen cezanın miktarı ve suçun niteliğini dikkate alan daire, Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Beraat kararları kesinleşirken, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 aylık hapis cezası onanan dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gönderildi.