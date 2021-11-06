Kastamonu
'da
ödül töreni sırasında başında takke bulunan itfaiye personeline 'Başındaki o şeyi çıkar' diyen CHP'li Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın gelen tepkiler üzerine özür dilemek yerine "Şalvarını mı çıkart dedik, takkeni çıkart dedik" sözleri ile ilgili konuşan itfaiyeci İsa Karakafa, "Özrü kabahatinden beter" dedi. Sel felaketinde fedakârlık gösteren Kütahya Belediye personeline teşekkür belgelerinin verildiği törende, CHP'li Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı takkesinden rahatsız olduğu işçi İsa Karakafa'ya "Takkeli arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın?" demişti. Bu sözlere AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinden tepki gelmişti. Ruhsen Kumdalı ise, işçi İsa Karakafa'ya yönelik hadsiz çıkışını "Şalvarını mı çıkart dedik, takkeni çıkart dedik" sözleri ile devam ettirdi. Konuyla ilgili konuşan İsa Karakafa, "Ruhsen Kumdalı isimli hanımefendi, 'Biz şalvarını mı çıkart dedik? Takkeni çıkart dedik' diyor. 'Özrü kabahatinden beter' diye bir söz vardır. Bir hanımefendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da bu sözü söylemesi hoş olmadı" diye konuştu.