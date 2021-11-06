5 Kasım koronavirüs verileri son dakika açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

31 EKİM KORANAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 31 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 23 bin 948 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 347 bin 362 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 175 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.