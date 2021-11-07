AK Partili Ömer Arvas’tan Lütfü Türkkan’ın görevden alınmasına yorum: “Kullandıkları yöntem ahlaksızca!”

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı açıklandı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Türkkan'ın görevden alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"KULLANDIKLARI YÖNTEM BİLE EN AZ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN YAPTIĞI KADAR AHLAKSIZCA"

Arvas resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu şu demek oluyor: Evet Lütfü Türkkan ahlaksızlık yaptı ama partinin para kaynağı olduğundan onu partiden ihraç edemeyiz. Formaliteden milletin tepkisini sindirmek için kullandıkları yöntem bile en az Lütfü Türkkan'ın yaptığı kadar ahlaksızca. Ahlaksıza sahip çıkan ahlaksızdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti. Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı.