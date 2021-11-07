Diyarbakır’ın iki harikası

Diyarbakır'ın suç oranı en yüksek ilçesi olan Bağlar İlçesi
Muradiye Mahallesi'nin muhtarı Dilek Demir
(49), iki dönemdir çocuk gelin, uyuşturucu bağımlıları ve istismarlarla ilgili yetkililerden destek alarak yoğun bir çalışma ortaya koydu. Demir bugüne kadar 40'a yakın kızı zorla evlilikten, 15 genci madde bağımlılığından, 6 kardeşi de aile içi istismardan kurtardı. Kendisi de 13 yaşında okuldan alınan ve kendisinden 14 yaş büyük biriyle evlendirilen Dilek Demir, aynı kaderi başka kızların yaşamaması için büyük mücadele veriyor.
'SIKINTILARI BILIYORUM'
Mahallelinin 'Dilek Anne
' diye hitap ettiği muhtar Demir "Gerek çocuk gelinler gerekse de uyuşturucu bağımlılarına yeni hayatlarında Sosyal Hizmetler
tarafından psikolojik destek de verilmesini sağladım. Muhtar olduğum mahallede 40 yıldan fazladır yaşadığım için yaşanan sıkıntıları bire bir biliyordum. Muhtar olduktan sonra bazı kızlar bazen de anneler yanıma gelip kızının okuldan alınarak evlendirileceğini söylemeye başladı. Çalışmalarımız sayesinde bir süre devlet korumasına alınan kızlarımız okullarına yeniden kavuştu. Mahallemizde ne yazık ki uyuşturucu kullanan çok sayıda genç de mevcut. Görev süremde bu gençlerle bir araya gelerek uyuşturucunun yıktığı hayatlardan örnekler ve hikâyeler anlatıyorum. Onlara gereken desteği devletimizle birlikte vereceğim sözünü taahhüt ediyorum. Uzun süren görüşmelerden sonra bu gençlerimizden 15'ini uyuşturucu batağından kurtarıp yeniden hayata kazandırdım" dedi.
'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR'
AÇIK Öğretim sınavlarına girip, ortaokul ve lise diploması aldığını, öğretmen olamadığını ancak bir öğretmen gibi herkesin derdine deva olmaya çalıştığını söyleyen Dilek Demir "Kadından muhtar mı olur diye yadırgayanlar oldu. Resimli afişlerime bıyık çizdiler, yırtıp attılar. Ama ben bunlara karşı mücadele ederek kazandım. Kadının isterse her şeyi başaracağını kanıtladım" dedi.
KAYMAKAM VE 80 BİN KİŞİLİK AİLESİ
DIYARBAKIR'IN 80 bin nüfuslu küçük ilçesi Çınar
'da 1.5 yıldır görev yapan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı
, devlet-millet kaynaşmasının en iyi örneği oldu. Vatandaşlarla bire bir diyalog kuran, dertlerini dinleyen, sorunlarını çözen Büyüknalçacı özellikle kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için yürüttüğü çalışmalarla ilçede harikalar yaratıyor. Kadın kaymakam SABAH'a konuştu:
Hâkim, savcı, doktor, polis, asker olmayı isteyen kızlarımız var. İlçede görev yapan ve kadınlardan oluşan savcı, hâkim, polis, asker, doktorlarımızı kırsal alandaki ve ilçedeki kızlarımız ile bir araya getiriyoruz. Onların hayal kurmalarını sağlıyoruz. Resim öğretmenlerimizin çocuklara yaptırdığı resimleri tek tek inceliyoruz. Bu yöntem sayesinde, evde yasa dışı bir şey mi oluyor, evde çocuk şiddete mi, istismara mı uğruyor öğreniyoruz. Ailenin bir maddi yardıma ihtiyacı var mı bunu da öğrenebiliyoruz. Öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurarak, LGS ve YKS'ye hazırlanan çocuklar için sorular hazırlayıp, onları sınavlara hazırlıyoruz. Pandemi döneminde çocukları ilk kez tiyatro ve sinema ile tanıştırdık. Zamanla aileler de gelmeye başladı. Devlet ve vatandaş bu sosyal aktivitelerle kaynaştı. Küçük bir ilçeyiz ama büyük bir aile olduk. İlçede kadın kooperatifi de kurduk. Kürtçe öğreniyorum. Bunun nedeni de karşı tarafın duygu ve düşüncülerini ve taleplerini daha iyi anlamak. İlçede kadın kooperatifi de kurduk.