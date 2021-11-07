Erdoğan: Kadınlar, uyanışın lokomotifi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile İstanbul Valiliği
tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması
Programı'na katıldı. Elinin emeğini, gözünün nurunu hayata katan kadınlarla yan yana olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, kooperatiflerin yalnızca ticari başarıların değil, dayanışmanın da merkezleri olduğunu söyleyerek, bugün itibarı ile 687 kadın kooperatifinin olduğunu söyledi. Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerin son derece önemli bir rolü olduğuna değinen Erdoğan, dünyanın bir uyanış ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, böyle bir dönemde, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesinin de bu uyanışın lokomotifi olduğunu anlattı. Erdoğan, "Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar" ifadelerine yer verdi.