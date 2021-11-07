Muharrem İnce’den muhalefete CV tepkisi: Bence KPSS ile yapsınlar daha iyi olur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Malatya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için öz geçmişini bırakanlar oluyor" şeklindeki ifadesini eleştiren İnce, "'Demokrasi, demokrasi' diye bağırıyorlar, 'tek adam, tek adam' diye bağırıyorlar. Doğru tek adam, muhalefettekiler tek adam değil mi? Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlarmış. Bence KPSS ile yapsınlar daha iyi olur. Bu muhalefet gitmeli." dedi.

"ÖYLE DOSTLARLA, CV BIRAKANLARLA OLMAZ"

Açıklamalarına devam eden İnce, "Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak, sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış, memleketi yönetecekmiş, çocuk oyuncağı. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir, partinin genel başkanı da partinin bir numaralı adamıdır. Onun da görevi bir numaralı göreve talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu? Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın. Öyle dostlarla, CV bırakanlarla olmaz." ifadelerini kullandı.

İnce, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına yönelik ifadelerini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.