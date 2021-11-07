Bingöl
'de şehit kardeşine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
'a şehit yakınları, siyasiler ve vatandaşlardan tepki yağdı: Zerre kadar şerefin varsa istifa et
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında HDP ile birlikte hareket etmelerine tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren
'e ettiği küfür tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şehit yakınları, siyasiler ve vatandaşlardan Türkkan'a tepki yağdı.
'UNUTAMIYORUZ'
Türkkan'ın çirkin hakaretine maruz kalan Tahir Gümren, kardeşi İsa Gümren
'in 1997'de hayvanlarını güderken PKK'nın döşediği mayına basarak şehit düştüğünü belirterek, "Kardeşim şehit olduğunda 17 yaşındaydı, vücudu paramparça oldu. Günlerce kardeşimin ayaklarını, vücut parçalarını aradık. Kardeşim terör kurbanı oldu. 24 yıl geçmesine rağmen acısı halen yüreğimizde unutamıyoruz. Kardeşimin ölümüne neden olan PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile birlikte hareket eden Meral Hanım
hangi yüzle gelip Bingöl'de bizden oy istiyor. Siirt
'te bir kişinin 'Burası Kürdistan' sözlerine sessiz kalan Meral Akşener
, nasıl buraya gelip oy istiyor. Canımızı alan PKK ile onu destekleyen HDP'ye yakın durması biz şehit ailelerin ciğerini yakıyor. Türkkan, kulağıma yanaşıp bir siyasetçiye yakışmöayan küfürler etti. Ben yine küfürle karşılık vermedim. Bu hareket, tüm şehit yakınlarına yapılmıştır" diye konuştu. Tahir Gümren'in Adana
'da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren
ise, "Biraz delikanlı olsunlar. Siyaset yapmasın. O istifa edene kadar peşini bırakmayacağız. Zerre kadar şerefi varsa istifa eder. 8 kardeşiz. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
ŞEHİDİN ANNESİ: SABAHA KADAR UYUYAMADIM
İYİ Partili Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren'in Bingöl'ün Gözer Köyü'nde yaşayan annesi Telli Gümren, 1997'de PKK'nın saldırısı sonucu kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret edip dua okudu. Anne Gümren, Zazaca yaptığı açıklamada, oğlunun Türkkan'ın küfrüne maruz kaldığını öğrenince uzun süre gözyaşı döktüğünü belirterek, "Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar Tahir'e hakaret etmişler. Sebep? Bizim yüreğimiz yanıyor. Buna rağmen yine oğluma hakaret etmişler. Edilen küfürden o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü" dedi.
ŞEHİT AİLELERİ: O KÜFÜR HEPİMİZE EDİLDİ
Bingöl'de
şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a şehit yakınlarından gelen tepkiler şöyle:
Suriye'nin İdlib kentinde 3 Mart 2020'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) Trabzon'da yaşayan babası Oktay Tuncer, "Yanlış üstüne yanlışlar yapıyorlar. Her gittikleri illerde vatandaşa saldırıyorlar. Bir milletvekiline yakışmayan hareket. Bunu yapan bir siyasi parti, bundan sonra ne yapacağı belli değildir. Derhal bu kişinin vekilliğinin düşürülmesi gerekir. Bizim çocuklarımız bu vatan için toprak altındalar. Türkkan şehitliğin ne anlama geldiğini bilmiyor. Kabadayı gibi vatandaşa saldırıyor" dedi.
'HİÇ Mİ UTANMADIN?'
15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet-Mehmet Oruç'un Adana'da yaşayan babası Ali Oruç ise, "Şehit yakınlarına bu sözlerini söylerken utanmadın mı?" dedi.
Şehit Sevda Güngör'ün babası Mehmet Güngör de şöyle konuştu: "Şehit yakınına söylediği sözleri televizyonda seyrettiğim an elim ayağım titredi. Sen nasıl bir şehit ailesinin yakınına küfredersin. Hiç mi utanmadın?"
Siirt'te PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 19 Ağustos 2015'te şehit düşen Kaan Emre Arlı'nın Kocaeli'nde yaşayan babası Şaban Arlı, "Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Bence hemen istifa etmelidir. Bu saatten sonra vekillik yapması doğru değildir" dedi.
İstanbul Halkalı'da 2010'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın babası Hüseyin Bayram, "O küfür tüm şehit ailelerine edildi. Bu küfür onların zaten tıynetinde var. Genel başkanları dahi sayın Öcalan dedi. Kalbindekini açığa vurdu sonradan dil sürçmesi diye özür diledi. Bunların yaptıkları aslında dışavurum" dedi.
Türkiye Gaziler Vakfı Başkanı ve terör gazisi Lokman Aylar:
Oy devşirmek için yapılan yapmacık hareketlerden bıktık usandık. İYİ Parti yöneticilerini göreve davet ediyor, söz ve söylemleri teröristlerin sıktığı kurşundan daha derin izler bırakan küfürbaz Lütfü'yü partiden ihraç etmeye davet ediyoruz.
Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç:
Siyasetin yüz karası Lütfü Türkan, şehit ağabeyine ettiğin küfrü sana iade ediyoruz.
SİYASİLER ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BU ÇİRKİNLİK ASLA KABUL EDİLEMEZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Muhalefet milletvekilinin,
temsilcisi olduğu vatandaşına
ağza alınmayacak küfürler
etmesi terbiye dışıdır, şiddetle
kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu
toprakları sulamış şehitlerimizin
emanetine asla!
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop:
TBMM'de milleti
temsil gibi kutsal
bir görev
için bulunan
bir milletvekilinin
vatandaşımıza kullandığı
çirkin üslup
asla kabul edilemez.
Lütfü Türkkan vatandaşımızın
şahsında
milletimizden özür dilemelidir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:
Lütfü Türkkan kendine
yakışanı yapıyor. Eğer mensubu
olduğu parti bu seviyeyi kabul
edebiliyorsa kendi bilecekleri iş.
Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de
yüce Meclis de hak etmiyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:
Müfteri
bir provokatör olduğunuz
net bir şekilde
ortaya çıkmıştır.
Kendi yaptığınız rezillikleri
muhatabınıza
atma taktiğinizi milletimiz
sandıkta suratınıza çarpacak.
AK Parti MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek:
Şehit ağabeyine, hem de
kız kardeşi üzerinden küfretmek!
Sizinle aynı şehrin vekili olmaktan
utanıyorum. Bu tavrınızı şiddetle
kınıyorum. Lütfü Türkkan,
birazcık şerefin varsa istifa et.
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
YAŞANAN hakaret olayının ardından dün saat 12.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacağı açıklanan Türkkan'ın basın açıklaması iptal edildi. Türkkan, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı ancak mesajında şehit aileleri yerine partisinden özür diledi.
Hüseyin KAÇAR - Abbas ÇAKAR - Furkan NEHRİ - Alp KÖRÜKCÜ - Mehmet YILDIRIM - Erdoğan ÖZTÜRK- Özgür ÖZDEMİR - Murat KARAMAN - Ali ALTUNTAŞ - Mustafa KAYA - Koray TAŞDEMİR - Abbas ÇAKAR - Aziz ÖNAL - Fatma GÖKSU
/ SABAH