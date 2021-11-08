2 milyon 668 bin kez indirildi

İçişleri Bakanlığı
tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması
(KADES
) uygulaması bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildi. Uygulama üzerinden 227 bin 936 kadın ihbarda bulundu. 7 gün 24 saat hizmet veren KADES kapsamında ihbarların tamamına müdahale edildi. Uygulamanın merkezinde ise çağrılara yanıt veren Emniyet Genel Müdürlüğü
bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre merkez, eş zamanlı olarak 300'e yakın mağdur vakayı anlık takip ederek risk durumunu izliyor. Yine bakanlık verilerine göre, KADES uygulaması üzerinden gelen çağrıya güvenlik birimleri ortalama 4-5 dakika içinde müdahale ediyor.