Onbinler küfürbaz vekile karşı ‘şehide saygı’ için yürüdü

Bingöl
'de, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan partisi tarafından grup başkanvekilliği görevinden alındı, ancak partisinden atılmadı. Türkkan'a öfke, başta küfür rezaletinin yaşandığı Bingöl olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen 'Şehide Saygı' mitingleriyle sokağa taştı. Protesto gösterilerinde "Ahlaksız adam partiden de, Meclis'ten de atılsın. Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan gazi Meclis'e yakışmıyor. Vekillikten çıkarılsın" çağrısı yapıldı. Birçok ilde de şehit aileleri ve STK'lar meydanlara aktı. Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gürmen
de mitinge katıldı. Göstermelik kararla Türkkan'ı grup başkanvekilliğinden alması yetersiz karşılanan Meral Akşener
'e de tepki vardı: Ya onu partiden ihraç edin ya da siz istifa edin. Miting ve yürüyüşlerde 'Şehidime Dokunma', 'Şehit aileleri yalnız değildir', 'Türk ol, Kürt ol, Çerkez ol, ne olursan ol vatan haini olma', 'İnsanlığın yüz karası Lütfü, ülkemizin utanç vesikası Lütfü' yazılı dövizler dikkat çekti. Birçok ilde şehit yakınları ve gazi dernekleri basın açıklamasıyla rezaleti kınadı. Muş
'ta Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Şehit Aileleri Derneği Muş Şube Başkanı Nadir Koçlardan'ın okuduğu basın açıklamasında "Malum şahıs daha öncede şehit yakınlarımızı TBMM'de gördüğünde rahatszılığını belirten sosyal medya mesajları attı. Bu saygısızlık hiçbir zaman unutulmayacak" dedi. Bilecik
, Ardahan, Kilis, Diyarbakır, Siirt, Giresun ve Mardin, Uşak, Adıyaman, Osmaniye ve Amasya'da da Türkkan'a tepki sokağa taştı. İstanbul'da İYİ Parti binasına siyah çelenk bırakıldı. Ağrı'daki yürüyüşte grup adına açıklamayı Şehit kızı Yasemin Avşar yaptı.
İYİ PARTİ'NİN KÜFÜRBAZ VEKİL KARARI VİCDANLARI RAHATLATMADI
PARTİSİNDEN KOVULSUN, VEKİLLİKTEN İSTİFA ETSİN
SİYASİLER şehit yakınına
küfreden
İYİ Parti Grup
Başkanvekili Lütfi
Türkkan'ın görevden alınmasının
yetmeyeceğini,
milletvekilliğinden istifa
etmesi gerektiğine işaret etti.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN:
Basına yansıyan görevden alma, gelen tepkilerin sonucu. İYİ Parti samimi olsa disiplin kuruyla hemen partiden ihraç işlemi yapılır. Disiplin kurulu bugün için yoksa ne için var? Meral Akşener, yönetimiyle birlikte bugün bu duruşu göstermeyecekse ne zaman gösterecek? Bunun ötesinde şehit yakınına küfür eden birinin, milletvekili sıfatıyla Gazi Meclis çatısı altında bulunması aziz millete ayrıca bir hakaret değil mi?
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN:
Milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir. Milli iradeye en uygun davranış da budur.
' OLANLARI ÖRTBAS ÇABASI VAR'
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU:
Bu küfür en hafif tabiriyle saygısızlık, ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Aziz milletimizin oylarıyla milletvekili seçileceksiniz ve milletimiz için şehit olanlara küfür edeceksiniz, bu ar damarının çatladığını göstergesidir. İYİ Partililer kamera görüntüleriyle gerçek ortaya çıkınca 'âdet yerini bulsun' diye görevden alma adımını attı. Ancak bu olayın üzerini örtme çabasıdır. Bu zat milletvekilliği gibi milletin emanetini ve vekaletini devam ettirme ehliyetine de artık sahip değildir. Böyle bir durum karşısında sessiz kalan İYİ Parti'nin sadece adı iyi ama kendisi çok kötü. Bu partiye en güzel tepkiyi aziz milletimiz sandıkta verecektir. İYİ Parti'nin milletimizi aldatma ittifakının maskesi düşmüş, kurgu, kumpas, yalan ve iftira siyasetleri ellerinde patlamıştır.
AK PARTİ TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ARVAS:
Lütfü Türkkan'ın sadece başkanvekilliği görevinden alınması "Ahlaksızlık yaptı ama partinin para kaynağı olduğundan onu partiden ihraç edemeyiz" anlamına geliyor. Formaliteden milletin tepkisini sindirmek için kullandıkları yöntem bile en az Lütfü Türkkan'ın yaptığı kadar ahlaksızca.
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY:
Bu küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Derhal istifa etmeli ve partisinen ihraç edilmelidir. Hiçbir ses ve tepki vermediklerini üzülerek görüyoruz.
AKŞENER, 'BACIMA NEDEN SÖVÜYORSUN?' DİYEMEDİ
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit Ağabeyi Tahir Gürmen'in Manisa'da yaşayan diğer kardeşi Abdullah Gürmen de rezalet karşısında sessiz kalan Meral Akşener'i eleştirdi. Abdullah Gürmen "Meral Akşener gittiği her yerde bacım bacım diyor. Orada, sen milletin bacısına neden sövüyorsun deseydi ya. Bacılık, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum" diye konuştu. Çoban İsa Gürmen 1997'de 16 yaşındayken Bingöl'de koyunları otlatırken PKK'nın bombasıyla şehit düşmüştü.
Aziz ÖNAL- Sekvan KÜDEN-Ceren ÇALIŞKANMurat YILDIRIM-Tolga YANIK-Musa DÜZENCİ-Metin HARIKÇI-Kasım ŞAHİNBerkan ÇETİN/ Eda IŞIK/ANKARA- Fatma Damla KAYAYERLİ
SABAH