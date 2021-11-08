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Giriş Tarihi: 8.11.2021 19:50 Son Güncelleme: 8.11.2021 20:25

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi verdi! 40 bin yeni sağlık personeli atanacak

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından müjdeyi verdi! 40 bin yeni sağlık personeli atanacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni sağlık personelinin atanacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına dünya genelinde hala etkisini sürdüren koronavirüs salgını süreciyle başlayan Başkan Erdoğan, salgınla mücadelede diğer ülkelerde pozitif ayrıştığımızı vurguladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMEYECEK

Son günlerde gündeme gelen 'Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?' şeklindeki soruya net bir yanıt verdi. Yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, bu tartışmaların son bulmasını da istedi.

SAĞLIK PERSONELLERİNE ATAMA MÜJDESİ

Erdoğan ayrıca sağlık çalışanlarına da önemli bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personelin atanacağını aktardı.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi verdi! 40 bin yeni sağlık personeli atanacak
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