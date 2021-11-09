Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 81 ilde bugün başladı
Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:46 Son Güncelleme: 9.11.2021 10:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 81 ilde bugün başladı

AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 81 ilde bugün başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi. Bakan Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı." dedi.

Bakan Gül, "Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL KULLANILIYOR?

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

Mahkemelere bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor.

Sistem ile hakim, savcı, avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlanması ve yargılamaların daha adil ve makul sürede tamamlanması hedefleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 81 ilde bugün başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA