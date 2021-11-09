AK Parti toprağa 11 bin fidan ekti!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bugün fidan dikimi organizasyonu düzenledi. Organizasyon ile Eyüpsultan Pirinççi Köyü'nde 100 bin metrekare alan üzerine "AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Organizasyonda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin ormanlarla, yeşille, çevreyle ilgili her şeyin öncülüğünü yapan bir parti olduğunu belirtti. Türkiye'nin orman bakımından şu anda Avrupa'da 4'üncü, dünyada ise 20'inci sıralarda olduğunu ifade etti.



BİZİM YAPTIKLARIMIZI KAPATIYORLAR



Demiröz, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu söyleyerek, "Herkes biliyor ki bu hizmetleri AK Parti yapacak. Hiçbir partinin yapacak bir programı yok. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim yaptıklarımızın üzerini kapatıyorlar, metroları kapatıyorlar. Yaptığımız projeleri yarıda bırakıyorlar. İptal ediyorlar" dedi.



'GERÇEK HİZMETİ KOYAN SİYASETİN ADIDIR AK PARTİ'



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de orman varlığının hem metrekare olarak hem adet olarak arttırılması gerektiğini ifade ederek, "Ecdadın diktiği ya da AK Parti'nin diktiği ormanlara iki-üç tane çay ocağı yaparak 'Biz 300 yıllık ormanı şeye açtık' diye gukuk kuşu siyaseti yapıp, kapkaç belediyeciliği değil, gerçekten eseri ve hizmeti koyan siyasetin adı AK Parti, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. '1 milyon ağaç dikeceğiz' dediğimizde gülmeye ve dalga geçmeye çalışılanlar, 20 yılın sonunda diktiğimiz milyarlarca ağacın altında da gölgeleniyorlar" diye konuştu.



'GUGUK KUŞU SİYASETİNE HALKIMIZLA BİRLİKTE SON VERECEĞİZ'



Kabaktepe konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Gukuk kuşu siyasetine halkımızla beraber son vereceğimiz gibi cinnet geçiren muhalefet tarzına da bu memlekette geçit verilmeyecek ve bundan sonra da bu siyaset, hükmetme fırsatı bulmayacak. Bir kovboy filmi vardı, 'İyi, Kötü ve Çirkin.' Şu an yaşanan hadiselere baktığınızda bazı partilerin sadece adı iyi, gösterdikleri davranış kötü, hep beraber o çirkinliğe sahip çıkmaları da çirkin. Sanki filmin adını bu son 10 günlük yaşananlarda tekrar görüyoruz. Ama biz sadece toprağa diktiğimiz fidanların yeşermesine değil toprağın altında yaşayan şehitlerimizin değerlerine ve bize bıraktıkları emanetlere de sahip çıkmaya devam edeceğiz."