OHAL Komisyonu’nda 8 bin dosya kaldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılan personelle ilgili OHAL Komisyonu
, 126 bin 758 başvurunun 118 bin 415'ini inceledi. En son 28 Ekim'de kararını açıklayan komisyon, 15 bin 50 başvuruyu kabul etti, 103 bin 364 başvuruda ise ret kararı verdi. Komisyonda sonuçlanmayı bekleyen dosya sayısı ise 8 bin 343'e düştü.
BİN 7 KİŞİ GÖREVE BAŞLADI
Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi
'ne göre, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı
personeliyken ihraç edilip komisyon tarafından iade edilenler, ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilmeye başladı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sızdığı devlet kurumlarının başında İçişleri Bakanlığı
geldi. KHK ile 41 bin 77 kişinin ihraç edildiği İçişleri Bakanlığı'nda 2 bin 1 kişi göreve iade edildi. Bu personellerden bin 7'si Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrosuna, 544'ü ise Araştırma Merkezi kadrosuna atandı. OHAL Komisyonu'na yaptığı başvurusu kabul edilen kamu personelin, birçoğu ise kısa süre sonra görevine başladı. 165 personelin emeklilik, vefat ya da başka bir konudan dolayı ihraç gibi nedenlerle atamasının yapılamadığı, 285 personelin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. İ
ade edilen personelin eski kadro ve rütbelerine atanması konusunda herhangi bir koşul aranmaksızın bakanlık makamına takdir yetkisi tanındı. Önceki görevleriyle yeni görevleri arasında bir maddi kayıp olan personele ise, tazminat olarak ödemesi yapıldı.