Sesini çıkarmayan Millet İttifakı kimin ittifakıdır?

15 TEMMUZ Türk Dünyası Derneği, Ankara
'daki İYİ Parti Genel Merkezi
önünde yaptıkları basın açıklamasıyla şehit yakınına küfüreden Lütfü Türkkan
'ı kınayarak istifaya davet etti Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesini isteyen Dernek Başkanı Ercan Şen "Olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen seslerini hâlâ çıkarmayan Millet İttifakı
gerçekte kimin ittifakıdır? Milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti
'nin vekili olan Lütfü Türkkan gerçekte kimin nesidir? PKK'nın hevalleriyle kahvaltı yapmaya gidenler, şehit yakınlarına küfrü mü layık görmekteler? KHK'lı FETÖ artıklarını işlerine geri döndüreceklerini söyleyenlerle ortaklık içine girenler hangi milliyetçilikten bahsetmektedir? Biz şehit yakınları ve gaziler, bu şahsın İYİ Parti'den ihracını, milletvekilliğinin de Gazi Meclis
tarafından düşürülmesini istiyoruz. Bu şahıs İYİ Parti'den ve Gazi Meclis'ten kovulmalıdır" dedi.