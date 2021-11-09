Giriş Tarihi: 9.11.2021 13:02Son Güncelleme: 9.11.2021 13:03
Son dakika! Bakan Soylu: Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz! İki terörist etkisiz
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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler -Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler -Dereler Operasyonu'nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum
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Son dakika! Bakan Soylu: Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz! İki terörist etkisiz