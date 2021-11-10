Akşener küfürde vekilini de geçti

Bingöl
ziyaretinde şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren
'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan
'a tepkiler durmuyor. Skandalın yaşandığı günden beri sessizliğini koruyan İYİ Parti
lideri Meral Akşener
dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özür dilemek yerine küfürbaz Türkkan'a sahip çıkan Akşener, "Lütfü Bey
, bir hata yaptı. Ahlaksız bir adam da olsa (şehit ağabeyi için) koruma içgüdülerine, sinirlerine hâkim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Lütfü Bey, bir hata yaptı, sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığının bundan sonraki faslı da hukuktur" dedi. Akşener vekiline sahip çıkmakla kalmayıp onunla aynı tavrı "Her dükkânın kapısında porno sitesi gezenlere, yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" diyerek küfür, iftira ve hakaretlerde bulundu.
A HABER'İ HEDEF ALDI
Sözde medya özgürlükçüsü Akşener, grup konuşmasında, her zaman milletten yana tavır alan, son skandalda da milletin sesi olan A Haber
'i hedef aldı. Akşener "Her dükkânın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz" diyerek A Haber'i hedef gösterdi. Akşener'in A Haber'i hedef almasındaki neden ise vekil yeğeni Ümit Dikbayır'ın, görevi başındaki A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur
'a saldırması olayının üstünü örtme çabasıydı. Dikbayır, A Haber muhabirine tehditler savurarak yakasına yapıştı. A Haber kameramanı Fatih Çakmak
'ı da tartakladı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
YALAN ÜSTÜNE YALAN
İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasında Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek kürsüde o notu okudu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu
Başkanı Ali Haydar Yener
'in verdiğini söyledi. Akşener'in bu açıklaması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha. Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, televizyonda boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.
ÖZÜR DİLEYECEKLERINE İFTİRAYA DEVAM EDİYORLAR
Tahir Gümren, İYİ Parti lideri Akşener'in provokasyon yaptığını iddia edip "Yavşak" diyerek küfretmesine tepki gösterdi. AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıkladı. Sağlar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm. Bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerine yer verdi: "Benim adımla bir Twitter adresi açılmış. Bu adresin varlığını bile bugün öğrendim. O adresle benim hiçbir ilgim yoktur. Ayıptır artık. Özür dilemek yerine bana, aileme, namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."
'AKŞENER'İN YÜREĞİ SIZLAMADI MI'
Trabzon'un
Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Ayşe Bülbül, "Şehit yakınına küfreden o kişiyi televizyonda gördüğümde yüreğim yandı. Geceleri uyuyamıyorum. O kişi sadece o aileye küfretmedi, tüm şehit yakınlarına, Türk milletine küfretti. O kişinin milletvekilliğine son verilmezse, Meclis'ten atılmazsa acımız dinmez. O partinin genel başkanı da bir kadın, bir anne değil mi? Meral Akşener'in yüreği sızlamadı mı? Analık duygusu yok mu?" dedi.
SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI
İYİ
Partili Lütfü Türkkan'a STK'lar tepki gösterdi:
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Fatmanur Altun:
Kadın hakları savunuculuğu ile ilgili kuruluşların ideolojik tercihleri ifşa olmuş durumda. Bu olaya tepki gösterilmemesi, kadın derneklerinin içler acısı durumunun son örneği. Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinin önündeki engellerden biri, kadınlara dair meseleleri politik çıkar elde etmek için sömüren kadın dernekleri.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM):
Toplumsal değerlerimizi hedef alan bu cinsiyetçi küfrü kınıyor, sorumluların hukuken ve siyaseten cezalandırılmasının önemini hatırlatıyoruz.