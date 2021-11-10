İstanbul’da Atatürk için Mevlid-i Şerif okundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümünde İstanbul Valiliği kent genelinde bir dizi anma programı gerçekleştirdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayan programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ile askeri görevliler ve davetliler katıldı. Anma programında İstanbul Valiliği tarafından titizlikle hazırlanan 'Atamızın hayatında 10 kasımlar' gösterimi yapıldı. Daha sonra Atatürk vefatının 83'üncü yılında, Beşiktaş Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından edilen dualarla yad edildi.



55 BİN KİŞİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı, 16 hatta bulunan 189 istasyondaki tüm trenler, saatler 09.05'i gösterdiğinde durdu. İstasyon ve araçlarda Zülfü Livaneli'nin Yiğidim Aslanım şarkısı eşliğinde Atatürk'ü anma anonsu yapıldı. O sırada metro ve tramvaylarda bulunan yaklaşık 55 bin İstanbullu, 1 dakikalık saygı duruşuyla tek yürek oldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.