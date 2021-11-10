Enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) Hizmet Binası ve özel sektörün Adıyaman
, Balıkesir
ve Bingöl
'de inşa ettiği yenilenebilir enerji santrali açılış törenine katıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satırbaşları:
EPDK'nın en önemli eksikliği bir hizmet binası olmamasıydı. Bu ihtiyacın giderilmesiyle ilgili talimatları vererek çalışmaları başlattık. 4 yıl gibi bir sürede içinde bulunduğumuz bu binayı ülkemize, devletimize kazandırdık.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye'yi dünyada nükleer enerji üreten ve kullanabilen sınırlı sayıda ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci hatta 3'üncü nükleer güç santrali için çalışmalara başlayacağız. Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle bir ilgisi olmadığı açıktır. Nasıl ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara da meydanı boş bırakmayacağız.
İsteseniz de istemeseniz de sondaj gemilerini artıracağız, sismik araştırmaları da artıracağız. Karadeniz'de de, Akdeniz
'de de nerede ne var bulup çıkartacağız. Nasıl savunma sanayiinde yapılan hamleler Türkiye'yi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa enerji konusunda attığımız adımlar da bazı kesimleri rahatsız ediyor.
Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, doğalgaz tedarikinde elini güçlendirecek, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır. İnşallah gazı çıkarttığımız anda biz bu gazı halkımızla paylaşacağız. Biz devlet olarak görevimizi yapacağız.
200 BİN GÜNEŞ PANELİYLE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
BAŞKAN Erdoğan'ın açılışını yaptığı 3 güneş enerjisi santralinden biri olan Bingöl'deki santral, 80 megavat kurulu güce sahip ve 200 bin güneş panelinden oluşuyor. Cengiz Holding
ve Özaltın Holding'in ortak iştiraki Kalehan Enerji'nin Bingöl'de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline (HES) eklenen güneş enerjisi santrali (GES), Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıdığı belirtildi. 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES'te, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı. Hibrit enerji santralinde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor.
'TÜRKİYE ENERJİDE ARTIK FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİ'
TÜRKİYE'DE uzun yıllar petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama usulü ile yapıldı. Özellikle derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Büyük meblağlar harcanan bu çalışmalardan olumlu sonuç çıkmadı. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle yürütülen bu faaliyetleri milli imkanlarla sürdürmeye karar verdik. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Fatih Dönmez bu kararı titizlikle hayata geçirdi. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi filoya dahil edildi. Karalama kampanyalarına ve gizli- açık sabotajlara rağmen geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfine imza attık. Toplam 540 milyar metreküplük bu keşif ile Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir.
'KAPTANIN HÜNERİ DALGALI DENİZDE BELLİ OLUR'
TÜRKİYE'NİN her alanda olduğu gibi enerjide de tarihi başarılara imza atmasının gerisinde özel sektörümüzün dinamizmi ve cesareti var. Korona salgını sürecinde yaşananlar, 19 yılda atılan adımların ne kadar isabetli olduğunu hepimize göstermiştir. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Buradan hareketle Türkiye salgının yol açtığı zorlukları en hızlı atlatan ülkelerden biri olmuştur.
'NÜKLEER ENERJİYE KARŞI ÇIKMAK İHANET DEĞİLSE GAFLETTİR'
Nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir.
'BİRLİĞİMIZDEN TAVİZ VERMEYİN'
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, dışarıda kendisini bekleyen partililerle buluştu. Vatandaşların "Reisi ara" tezahüratlarının ardından buluşmaya telefonla bağlanan Erdoğan, partililere hitap etti. Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya şiirinden iki dize okuyan Erdoğan'ın, "2023 için hazırlıklar tamam mı? sorusuna vatandaşlardan "Evet tulum çıkartacağız" yanıtı geldi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Sakın bu konuda taviz vermeyin" dedi. AA
KÜLLİYE'DE İKİ KONUK
BAŞKAN Erdoğan, dün Külliye'de iki konuk kabul etti. Önce Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik'le çalışma yemeğinde bir araya gelen Erdoğan daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i kabul etti. ANKARA