HDP’li Fatma Kurtulan’ın davasında durma kararı

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kurtulan katılmazken ve avukatı Kenan Maçoğlu salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukata söz verdi.

Avukat Maçoğlu, "Bir önceki celsede verdiğimiz savunma aynen geçerlidir. Mahkemenizden öncelikle 'durma' kararı vermesini talep ederiz." dedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan Başkan Gedik, sanık Kurtulan hakkında, 17 Ekim 2017, 18 Ekim 2017 ve 20 Ocak 2018 tarihlerinde, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından kovuşturma yürütüldüğünü hatırlattı.

Sanığın hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27'nci dönem milletvekili olarak görev yaptığını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Anayasanın 83'üncü ve Anayasa Mahkemesi'nin dosya kapsamına sunulan 1 Temmuz 2021 tarihli ve 2019/10634 sayılı başvuru kararı neticesinde verilen hüküm içeriğiyle birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında yargılamanın devamı açısından öncelikle TBMM Genel Kurulu tarafından Anayasa'nın 83'üncü maddesinde düzenlenen şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Somut durum itibarıyla kovuşturma şartının gerçekleşmediği, bu itibarla kovuşturma engelinin giderilmesi gerektiği anlaşıldığından, yargılanmanın durmasına karar veriyoruz."