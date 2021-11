Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu SABAH’a konuştu: Türkiye’yi o kadar sevdim ve mutlu hissettim ki...

BEYAZ RUSLAR DA TÜRKİYE'YE SIĞINMIŞTI

"Sovyetler Birliği döneminde 1978 yılında Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde doğdum. Tatar Türküyüm. Ulyanovsk şehri belki Türkiye'de iyi bilinmiyor ama iki tane önemli kişi orada doğru. Birincisi Lenin, Rusya'daki devrimi gerçekleştiren kişi. Ondan dolayı şehre Ulyanovsk ismi verildi. Aslında Lenin onun lakabıdır. İkincisi de Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda önemli rol oynayan Yusuf Akçura, Türk aydını, Türkiye'de hem fikri hem de ilmi hayatta önemli rol oynayan bir bilim insanıdır. 1996 yılında Türkiye'ye rahatça üniversite eğitimi almak için geldim. Rusya'da okumadım çünkü o dönem Sovyetler Birliği yıkılmıştı çok sıkıntılı bir dönemdi Rusya'da. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile gelmiştim. Sınava girdim ve Marmara Üniversitesi Tarih bölümünü kazandım. Üniversite eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansımı ve doktoramı da Türkiye'de yaptım. Benim Rusya'dan Türkiye'ye gelirken burada kalmak gibi bir düşüncem yoktu. Üniversiteyi okuyup dönecektim. Fakat Türkiye'yi o kadar sevdim ve mutlu hissettim ki kendimi burada tekrar Rusya'ya dönemedim. Ben Türkiye'nin her yerini ve her şeyini seviyorum. Ben bir tarihçi olarak bunu söylüyorum, tarih boyunca Türkiye, özellikle gerek yurtdışı Türkleri için gerekse Müslümanlar için ve geriye kalan herkese ev sahipliği yapıyor. Başı sıkışan herkes eminim en az bir kez Türkiye'ye gelmiştir. Türkler düşmüşlere, ihtiyaç sahiplerine her zaman kapılarını açan onlara destek olan, sahiplenici bir millet. Yirminci yüzyılın başında Rusya'da devrim olduğu zaman Bolşeviklerden kaçan, Komünistlerden kaçan Beyaz Ruslar da Türkiye'ye sığındılar. Türkiye gerçekten çok misafirperver bir ülke. Ben burayı vatanım gibi görüyorum. Buraya geldiğimde Türk vatandaşı değildim ama artık Türk vatandaşıyım çok mutluyum."