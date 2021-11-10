Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu SABAH’a konuştu: Türkiye’yi o kadar sevdim ve mutlu hissettim ki...

İLİM YAYMA VAKFI AİLE GİBİ

"İlim Yaymadan beni arayıp eserimin finale kaldığını söylediklerinde gerçekten çok memnun oldum. Ödül gecesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılmıştı. Bu da İlim Yayma Ödüllerinin ne kadar önemli ve özel olduğunu gösterdi bana. Ödül gecesine gösterilen özene gerçekten hayran kaldım. Ben bugüne kadar birçok yerden ödül aldım ama onlarla iletişimim devam etmedi bir yerden sonra bağımız koptu. Ama İlim Yayma öyle değil, onlar bir aile gibiler ve asla bizi unutmuyorlar hep ilgileniyorlar. Ve bu ödüle layık görülmek benim bilimsel çalışmalarıma devamında beni çok teşvik etti, şevklendirdi. Dünyanın tamamında son yıllarda daha iyi ama yine de bizim alanlar 'tarih ve sosyal bilimler' çok teşvik edilen, destek verilen alanlar değil. Mühendislikler ve tıp alanındaki çalışmalar daha çok ses getiriyor. En üst düzeyde desteklenen bir kurum tarafından ödüle layık görüldüğüm için kendimden ve çalışmalarımdan gurur duydum. Bir kez daha Türkiye'ye sevgim arttı. Tataristan'da benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir organizasyondan ödül almam çok konuşuldu çok haberi yapıldı. Benimle gurur duyduklarını söylediler."

DÜNYADA İLK

"Yurtdışı Türkler Vakfı tarafından desteklenen bir proje üstüne çalışıyorum. Bu çalışmam Rus arşivlerindeki Osmanlı haritalarını tespit ettik Rusya'dan bir meslektaşımla. Yaklaşık iki yüz harita ve iki yüz resim ile bir metin de hazırladık. Ekim ayında yayınlanacak bu eserimiz. Dünya'da ilk kez Rusya'daki arşivlerdeki Osmanlı'ya dair haritalar incelendiği ve yayınlandığı bir eser olacak."