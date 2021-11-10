Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM OLDU"

Kalyoncu, şunları söyledi:

"Gerçekten ülkemizde çok değerli güzel bir yatırım oldu. Özellikle yenilenebilir enerji alanında, bu gönüşüme öncülük edecek bir santralimiz hayata geçiyor. Bu bizim açımızdan çok onur verici, ülkemize bölye bir yenilenebilir enerji yatırımını kazandırdığımız için."