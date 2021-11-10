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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Yargılanmasının önü açılmalı

Yargılanmasının önü açılmalı
TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "şehitlik makamına hakaret ve saygısızlık" ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve şehit eşi Bilge Gürs, "Milletvekilliği düşürülmeli, partiden ihraç edilmeli ve yargılanmasının önü açılmalı" dedi. Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu da Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi. Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, Akşener'e seslenerek "Türkkan'ın milletvekilliğine son verip ihraç etmediğiniz müddetçe bizleri karşınızda bulacak ve tepkilerle karşılaşacaksınız" dedi. ANKARA
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Yargılanmasının önü açılmalı
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