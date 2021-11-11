09.05’te hüzün, gurur ve şükran

Dün 09.05'te tüm yurtta hüzün, gurur ve şükran duyguları bir arada yaşandı. Köprülerde, siren sesi ile araçlarından inen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Dolmabahçe Sarayı
'nda ise Atatürk'ün vefat ettiği oda ziyaretçilerle doldu taştı. Birçok kişi o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı yarıya indirildi. İzmir
'de engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyede ayakta durmaya çalışması görenleri duygulandırdı. Boğaz'da denize Türk bayrağı indirildi. Caddebostan
sahilinde insan zinciri oluşturuldu.