Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 09.05’te hüzün, gurur ve şükran
Giriş Tarihi: 11.11.2021

09.05’te hüzün, gurur ve şükran

09.05’te hüzün, gurur ve şükran
Dün 09.05'te tüm yurtta hüzün, gurur ve şükran duyguları bir arada yaşandı. Köprülerde, siren sesi ile araçlarından inen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Dolmabahçe Sarayı'nda ise Atatürk'ün vefat ettiği oda ziyaretçilerle doldu taştı. Birçok kişi o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı yarıya indirildi. İzmir'de engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyede ayakta durmaya çalışması görenleri duygulandırdı. Boğaz'da denize Türk bayrağı indirildi. Caddebostan sahilinde insan zinciri oluşturuldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
09.05’te hüzün, gurur ve şükran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA