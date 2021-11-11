5’inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PARTİ OLARAK DİLE GETİRDİK"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP olarak uzun süreden bu yana toplumun kanayan bir yarası haline gelen, ayrılmış anne ve baba arasında icra yoluyla çocuk teslimini eleştirdiklerini belirterek, çözüm önerilerini de parti olarak dile getirdiklerini anımsattı.

Günümüzde boşanmanın sosyal ve psikolojik sorunlarını esasen en ağır hissedenin çocuklar olduğunu dile getiren Öztürk, "Anne ve babasının boşanması nedeniyle çocukluk travması yaşayan çok sayıda çocuğun bulunduğunu yadsınamaz bir gerçek olarak bizler bilmekteyiz. Çocukların yaşadığı bu acı deneyim, stres ve kaygı bozukluğu, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Çocukluk çağında yaşanan bu ciddi travma, yaşamın ilerleyen dönemlerinde psikolojik sorunlara yol açmaktadır." diye konuştu.